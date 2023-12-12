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Милей заявил спецпредставителю КНР о готовности развивать отношения двух стран

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил спецпредставителю председателя КНР Си Цзиньпина У Вэйхуа о готовности развивать китайско-аргентинские отношения.
Милей заявил спецпредставителю КНР о готовности развивать отношения двух стран
  • AP
  • © Gustavo Garello

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«(Милей) подчеркнул, что новое правительство Аргентины придаёт большое значение аргентинско-китайским отношениям и будет продолжать твёрдо придерживаться принципа одного Китая», — цитирует его РИА Новости.

По словам Нин, Милей также добавил, что аргентинская сторона намерена дальше способствовать углублению и развитию обменов и сотрудничества между двумя странами в самых разных областях. 

Ранее Милей вступил в должность президента Аргентины, церемония состоялась в конгрессе в Буэнос-Айресе. 

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