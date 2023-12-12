Милей заявил спецпредставителю КНР о готовности развивать отношения двух стран

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил спецпредставителю председателя КНР Си Цзиньпина У Вэйхуа о готовности развивать китайско-аргентинские отношения.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«(Милей) подчеркнул, что новое правительство Аргентины придаёт большое значение аргентинско-китайским отношениям и будет продолжать твёрдо придерживаться принципа одного Китая», — цитирует его РИА Новости.

По словам Нин, Милей также добавил, что аргентинская сторона намерена дальше способствовать углублению и развитию обменов и сотрудничества между двумя странами в самых разных областях.

Ранее Милей вступил в должность президента Аргентины, церемония состоялась в конгрессе в Буэнос-Айресе.