ВХ: после атаки США на Йемен UKMTO предупредил о новой атаке хуситов на судно

Сразу после атаки США и Великобритании на Йемен на портале центра по обеспечению безопасности торгового судоходства United Kingdom Marine Trade Operations появилось предупреждение о новой атаке йеменских хуситов на коммерческое судно в Аденском заливе.

Как отмечает Военная хроника, судя по всему, удар в ночь с 11 на 12 января никак не повлиял на планы «Ансар-Аллах».

Ракетные удары по военным кораблям и торговым судам, связанным с некоторыми странами Запада и Израилем, скорее всего, будут возобновлены, пишут авторы.

Член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти ранее сообщил, что ракетный арсенал и другие вооружения не пострадали в результате авиаударов США и Великобритании.