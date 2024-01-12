ВХ: после атаки США на Йемен UKMTO предупредил о новой атаке хуситов на судно
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Как отмечает Военная хроника, судя по всему, удар в ночь с 11 на 12 января никак не повлиял на планы «Ансар-Аллах».
Ракетные удары по военным кораблям и торговым судам, связанным с некоторыми странами Запада и Израилем, скорее всего, будут возобновлены, пишут авторы.
Член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти ранее сообщил, что ракетный арсенал и другие вооружения не пострадали в результате авиаударов США и Великобритании.