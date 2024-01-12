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Постпред Израиля Эрдан заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге

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Перед судом в Гааге должна находиться ООН, а не Израиль, заявил израильский постпред при всемирной организации Гилад Эрдан.
Постпред Израиля Эрдан заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Именно ООН должна предстать перед судом в Гааге за то, что она закрывает глаза и тем самым выступает соучастником выкапывания террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет», — цитирует его РИА Новости.

По словам Эрдана, процесс в Гааге показал, что организация стала «оружием на службе у террористов». По мнению израильского постпреда, «нет морального унижения, до которого бы ООН не опустилась».

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге 11—12 января проведёт слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за трагедии в Газе.

В МИД России заявили, что СБ ООН не выполняет мандат по ситуации в Газе из-за действий Вашингтона.

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