Постпред Израиля Эрдан заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге

Перед судом в Гааге должна находиться ООН, а не Израиль, заявил израильский постпред при всемирной организации Гилад Эрдан.

«Именно ООН должна предстать перед судом в Гааге за то, что она закрывает глаза и тем самым выступает соучастником выкапывания террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет», — цитирует его РИА Новости.

По словам Эрдана, процесс в Гааге показал, что организация стала «оружием на службе у террористов». По мнению израильского постпреда, «нет морального унижения, до которого бы ООН не опустилась».

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге 11—12 января проведёт слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за трагедии в Газе.

В МИД России заявили, что СБ ООН не выполняет мандат по ситуации в Газе из-за действий Вашингтона.