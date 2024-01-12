Пентагон: Остин за последние 72 часа дважды общался с Байденом
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Слова американского чиновника приводит РИА Новости.
«Он активно отслеживал и руководил ударами... Он разговаривал с президентом дважды за последние 72 часа. Каждый день осуществлял множество звонков. Вчера днём он отдал приказ о проведении этих ударов», — заявил Райдер в интервью MSNBC.
Телеканал CNN ранее сообщил, что Ллойд Остин контролировал нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене из больницы.