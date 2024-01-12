Пентагон: Остин за последние 72 часа дважды общался с Байденом

Министр обороны США Ллойд Остин за последние 72 часа дважды общался с президентом Джо Байденом. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне удара американских войск по объектам в Йемене.

Слова американского чиновника приводит РИА Новости.

«Он активно отслеживал и руководил ударами... Он разговаривал с президентом дважды за последние 72 часа. Каждый день осуществлял множество звонков. Вчера днём он отдал приказ о проведении этих ударов», — заявил Райдер в интервью MSNBC.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Ллойд Остин контролировал нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене из больницы.