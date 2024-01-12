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Эрдоган: США и Британия пытаются превратить Красное море в «море крови»

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам хуситов в Йемене.
Эрдоган: США и Британия пытаются превратить Красное море в «море крови»
  • AP
  • © Denes Erdos

«Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови», — заявил Эрдоган в беседе с журналистами. Его цитирует ТАСС.

По его словам, Израиль «делает то же самое» с палестинцами.

Также Эрдоган заявил, что, по разным каналам Турция получает информацию, что «хуситы отвечают успешно».

Ранее в Кремле заявили, что власти России осуждают удары, нанесённые США и Великобританией по позициям хуситов в Йемене. 

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