Эрдоган: США и Британия пытаются превратить Красное море в «море крови»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам хуситов в Йемене.

«Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови», — заявил Эрдоган в беседе с журналистами. Его цитирует ТАСС.

По его словам, Израиль «делает то же самое» с палестинцами.

Также Эрдоган заявил, что, по разным каналам Турция получает информацию, что «хуситы отвечают успешно».

Ранее в Кремле заявили, что власти России осуждают удары, нанесённые США и Великобританией по позициям хуситов в Йемене.