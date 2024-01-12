В Госдуме назвали угрозой глобальной безопасности военные авантюры США

Военные авантюры Соединённых Штатов по всему миру становятся подлинной угрозой глобальной безопасности. С таким заявлением выступил 12 января глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Говоря об ударах США и Великобритании по позициям йеменских хуситов, парламентарий отметил, что для Вашингтона стало обычным делом собирать на принципах «договорняка» коалиции без мандата ООН, чтобы затем оправдывать свою агрессию оборонительными целями.

«На самом деле это не что иное, как продолжение агрессивной гегемонистской политики Соединённых Штатов и подмена «силы права» «правом силы». США со своими военными авантюрами по всему миру становятся настоящей угрозой глобальной безопасности», — написал депутат в личном Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает удары США и Британии по Йемену.