ТАСС: в Таиланде отменили концерты комика Руслана Белого

В Таиланде отменили концерты комика Руслана Белого*, информирует ТАСС со ссылкой на сообщение организаторов выступлений артиста.

Отмечается, что концерты должны были состояться 7 и 9 января в курортных городах Паттайя и Пхукет.

В сообщении говорится, что концерты отменили по не зависящим от организаторов причинам.

Ранее стало известно, что участники группы «Би-2» Егор Бортник** и Александр Уман, покинувшие Россию после начала СВО, пытаются зарабатывать на нейтральной территории и просят за часовое выступление порядка 9,8 млн рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.