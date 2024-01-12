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Сунак: Британия продолжает патрулировать Красное море для сдерживания хуситов

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Британские военно-морские силы продолжают патрулировать Красное море с целью сдерживания дальнейшей «агрессии» со стороны йеменских повстанцев-хуситов.
Сунак: Британия продолжает патрулировать Красное море для сдерживания хуситов
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.

По его словам, патрулирование продолжается в рамках операции Prosperity Guardian.

Также он призвал хуситов «прекратить атаки и принять меры по деэскалации», передаёт ТАСС.

Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

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