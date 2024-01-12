Сунак: Британия продолжает патрулировать Красное море для сдерживания хуситов
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Соответствующее заявление сделал премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.
По его словам, патрулирование продолжается в рамках операции Prosperity Guardian.
Также он призвал хуситов «прекратить атаки и принять меры по деэскалации», передаёт ТАСС.
Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.