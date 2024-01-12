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Кэмерон — об ударах по хуситам: Британия отстаивает безопасность в Красном море

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Удары Великобритании и США по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) наносились с целью обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Об этом заявил глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон.
Кэмерон — об ударах по хуситам: Британия отстаивает безопасность в Красном море
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

Говоря на эту тему на своей странице в социальной сети X (экс-Twitter), глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речь идёт о «прицельных ударах» по объектам хуситов в Йемене.

«Безопасность британских судов и свобода навигации по всему Красному морю имеют первостепенное значение, и именно поэтому мы действуем», — написал Кэмерон.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран может повлиять на 20% поставок топлива в ответ на удары в Йемене.

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