Bloomberg: Иран может повлиять на 20% поставок топлива в ответ на удары в Йемене

Власти Ирана могут поставить под угрозу порядка 20% мировых поставок топлива в качестве возможного ответа на удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает Bloomberg.

По данным агентства, если Иран ограничит грузоперевозки через Ормузский пролив, могут быть затронуты до 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

И последствия этого, как указывается в публикации, в два раза превысят эффект для рынков топлива от конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил, что удары США и Британии по Йемену не остановят атаки на суда в Красном море.