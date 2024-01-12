ВВС США заявили, что нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов
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«Силы США и коалиции нанесли более 60 ударов по 16 объектам боевиков-хуситов в Йемене», — приводит заявление телеканал CNN.
Отмечается, что удары нанесены по командно-диспетчерскому пункту, складу боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радарным системам противовоздушной обороны хуситов.
Для ударов было использовано более 100 высокоточных боеприпасов.
Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.