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ВВС США заявили, что нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов

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Военно-воздушные силы Соединённых Штатов нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
ВВС США заявили, что нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов
  • Gettyimages.ru
  • © Lisa Barreca

«Силы США и коалиции нанесли более 60 ударов по 16 объектам боевиков-хуситов в Йемене», — приводит заявление телеканал CNN.

Отмечается, что удары нанесены по командно-диспетчерскому пункту, складу боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радарным системам противовоздушной обороны хуситов.

Для ударов было использовано более 100 высокоточных боеприпасов. 

Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

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