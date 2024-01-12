Подполковник Дэвис: Байден втягивает США в войну ударами по Йемену
С таким заявлением в эфире Fox News выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, такие действия имеют шансы перейти на «более высокий уровень».
При этом Дэвис добавил, что хуситы «недвусмысленно» заявили о своей готовности атаковать американцев и американские интересы в регионе в случае, если США нападут на них и их территории.
«Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», — сказал подполковник.
Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.