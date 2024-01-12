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Подполковник Дэвис: Байден втягивает США в войну ударами по Йемену

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Президент США Джо Байден втягивает страну в войну решением о нанесении ударов по Йемену.

С таким заявлением в эфире Fox News выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. 

По его словам, такие действия имеют шансы перейти на «более высокий уровень».

При этом Дэвис добавил, что хуситы «недвусмысленно» заявили о своей готовности атаковать американцев и американские интересы в регионе в случае, если США нападут на них и их территории.

«Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», — сказал подполковник.

Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

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