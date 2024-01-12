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Генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин

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Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан.

С таким заявлением в интервью YouTube-каналу ProUA выступил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. 

По его словам, на Украине есть достаточно людей для мобилизации, однако власти «не провели хорошую кампанию».

«Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и... молодых женщин», — сказал Ходжес.

Ранее Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.

Также украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал, что в ВСУ начали забирать женщин в возрасте до 60 лет.

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