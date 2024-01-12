ТАСС: ответных шагов хуситов в связи с ударами Запада в Йемене пока не было

Прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами США и Великобритании в Йемене пока не последовало.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

При этом он добавил, что США не будут удивлены, если хуситы сделают какие-то ответные шаги в связи с ударами Запада в Йемене.

Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

Кроме того, Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену.