Сунак подтвердил участие самолётов ВВС Британии в нанесении ударов по Йемену

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что самолёты британских ВВС участвовали в нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене.

Его заявление опубликовал телеканал Sky News.

«Королевские военно-воздушные силы нанесли направленные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене», — сказал Сунак.

По его словам, удары по позициям хуситов были ограниченными, необходимыми и пропорциональными в качестве самообороны.

Ранее американский президент Джо Байден выступил с заявлением, в котором подтвердил нанесение США и Великобританией при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов ударов по позициям хуситов в Йемене.