Al Jazeera: удары США и Британии по позициям хуситов завершены

Удары, нанесённые силами США и Великобритании по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, достигли целей и завершены.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на одного из американских чиновников.

«Американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей», — передаёт ТАСС.

Отмечается, что целями ударов были радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения.

Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Позже стало известно, что по объектам в Йемене были выпущены крылатые ракеты «Томагавк».