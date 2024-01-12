Al Jazeera: удары США и Британии по позициям хуситов завершены
Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на одного из американских чиновников.
«Американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей», — передаёт ТАСС.
Отмечается, что целями ударов были радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения.
Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Позже стало известно, что по объектам в Йемене были выпущены крылатые ракеты «Томагавк».