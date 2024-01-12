Пентагон отказался комментировать возможные удары по позициям хуситов в Йемене

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящихся ударах США по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене, заявил, что не намерен спекулировать на тему будущих военных операций.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Райдера, в регионе размещено значительное число кораблей, способных противостоять некоторым из этих атак.

«И в будущем их будет ещё больше», — сказал он.

Ранее журналист газеты The Times Стивен Суинфорд заявил, что Великобритания и США нанесут удары с воздуха по военным объектам мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене в ночь с 11 на 12 января.

Также глава Минобороны Британии Грант Шэппс указал на неизбежность удара по хуситам в Йемене.