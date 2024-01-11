RT в Telegram
Подпишись

CNN: Трамп выступил с заключительным словом в суде, вопреки запрету

Короткая ссылка
Экс-президент США Дональд Трамп выступил с заключительным словом во время заседания по делу о мошенничестве, вопреки запрету судьи, говорится в материале телеканала CNN.

«То, что здесь произошло, — это мошенничество по отношению ко мне», — сказал он.

Как сообщил телеканал, Трамп говорил из-за стола защиты около пяти минут, а потом судья прервал его речь. Он заявлял о собственной невиновности и о том, что его «преследовал кто-то, баллотирующийся на должность и вмешивающийся в выборы».

Трамп выразил мнение, что уголовные дела против него являются примером «политической охоты на ведьм».

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в апелляционный суд в Вашингтоне, где будет рассмотрен вопрос о его праве на неприкосновенность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить