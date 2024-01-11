CNN: Трамп выступил с заключительным словом в суде, вопреки запрету
«То, что здесь произошло, — это мошенничество по отношению ко мне», — сказал он.
Как сообщил телеканал, Трамп говорил из-за стола защиты около пяти минут, а потом судья прервал его речь. Он заявлял о собственной невиновности и о том, что его «преследовал кто-то, баллотирующийся на должность и вмешивающийся в выборы».
Трамп выразил мнение, что уголовные дела против него являются примером «политической охоты на ведьм».
Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в апелляционный суд в Вашингтоне, где будет рассмотрен вопрос о его праве на неприкосновенность.