Трамп прибыл в суд в Вашингтоне по вопросу о его праве на неприкосновенность
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Кадры прибытия Трампа в суд показал телеканал Fox.
Как пишет РИА Новости, коллегия из трёх судей рассмотрит жалобу бывшего президента на решение нижестоящего суда о признании за ним права на неприкосновенность.
Верховный суд Соединённых Штатов ранее отклонил запрос прокуратуры, касающийся ускоренного рассмотрения вопроса о границах юридического иммунитета экс-президента, а также применимости иммунитета к ряду инкриминируемых Трампу уголовных эпизодов.
Ранее Верховный суд США назначил слушания по жалобе Трампа на исключение из праймериз в штате Колорадо на 8 февраля.
До этого Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в штате Колорадо.
Также он оспорил решение, которым его не допустили к праймериз в штате Мэн.