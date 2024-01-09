Трамп прибыл в суд в Вашингтоне по вопросу о его праве на неприкосновенность

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в апелляционный суд в Вашингтоне, где будет рассмотрен вопрос о его праве на неприкосновенность.

Кадры прибытия Трампа в суд показал телеканал Fox.

Как пишет РИА Новости, коллегия из трёх судей рассмотрит жалобу бывшего президента на решение нижестоящего суда о признании за ним права на неприкосновенность.

Верховный суд Соединённых Штатов ранее отклонил запрос прокуратуры, касающийся ускоренного рассмотрения вопроса о границах юридического иммунитета экс-президента, а также применимости иммунитета к ряду инкриминируемых Трампу уголовных эпизодов.

Ранее Верховный суд США назначил слушания по жалобе Трампа на исключение из праймериз в штате Колорадо на 8 февраля.

До этого Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в штате Колорадо.

Также он оспорил решение, которым его не допустили к праймериз в штате Мэн.