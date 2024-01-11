Минэнерго Турции: Анкара намерена стать независимой от импорта энергоносителей

Турция в течение 30 лет намерена стать полностью независимой от импорта энергоносителей.

Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.

«Наша цель на предстоящие 30 лет — стать полностью независимыми от импорта энергоносителей», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящее время Турция на 68% зависит от поставок энергоносителей из-за рубежа.

В декабре 2023 года российский вице-премьер Александр Новак заявил, что реализация проекта газового хаба между Россией и Турцией начнётся в ближайшее время.