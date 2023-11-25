Новак заявил, что проект газового хаба с Турцией скоро начнёт реализовываться

Практическая реализация проекта газового хаба между Россией и Турцией начнётся в ближайшее время. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Что касается газового хаба, идёт плотное взаимодействие между «Газпромом» и компанией Botas», — приводит РИА Новости его слова.

Новак подчеркнул, что стороны согласовывают дорожную карту.

«Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договорённости о практической реализации проекта», — сказал он.

Ранее министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара надеется на запуск газового хаба в стране в следующем году.