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Новак заявил, что проект газового хаба с Турцией скоро начнёт реализовываться

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Практическая реализация проекта газового хаба между Россией и Турцией начнётся в ближайшее время. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак заявил, что проект газового хаба с Турцией скоро начнёт реализовываться
  • Gettyimages.ru
  • © CreativeNature_nl

«Что касается газового хаба, идёт плотное взаимодействие между «Газпромом» и компанией Botas», — приводит РИА Новости его слова.

Новак подчеркнул, что стороны согласовывают дорожную карту.

«Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договорённости о практической реализации проекта», — сказал он.

Ранее министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара надеется на запуск газового хаба в стране в следующем году.

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