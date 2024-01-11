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В мэрию Кишинёва направлена петиция о переименовании улицы Пушкина

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В мэрию Кишинёва направлена петиция группы жителей города о переименовании улицы Пушкина.
В мэрию Кишинёва направлена петиция о переименовании улицы Пушкина
  • © Sputnik / Дмитрий Осматеско

Об этом заявил лидер Молдавской национальной партии Драгош Галбур.

«Представляя желание более 1100 подписантов, сегодня я представил петицию о переименовании улицы Александра Пушкина в Кишинёве в улицу Королевы Марии. Теперь решение за мэром Ионом Чебаном. Посмотрим, насколько он румын», — написал Галбур в соцсетях.

Ранее в болгарском Пловдиве в муниципальный совет внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алёша».

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