Сенатор Цеков потребовал от президента Эстонии следить за языком

Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков потребовал от эстонского президента Алара Кариса следить за своим языком.

Он назвал заявления главы Эстонии об ударах по России никчёмными и ничтожными, передаёт РИА Новости.

«Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нём вообще что знает, вот моська и лает», — добавил Цеков.

По его мнению, президент может «договориться до того, что втянет НАТО в войну с Россией» и будут наноситься удары по территории Эстонии.

Ранее Карис призвал разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада.