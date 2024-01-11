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Сенатор Цеков потребовал от президента Эстонии следить за языком

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Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков потребовал от эстонского президента Алара Кариса следить за своим языком.
Сенатор Цеков потребовал от президента Эстонии следить за языком
  • РИА Новости

Он назвал заявления главы Эстонии об ударах по России никчёмными и ничтожными, передаёт РИА Новости.

«Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нём вообще что знает, вот моська и лает», — добавил Цеков.

По его мнению, президент может «договориться до того, что втянет НАТО в войну с Россией» и будут наноситься удары по территории Эстонии.

Ранее Карис призвал разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада.

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