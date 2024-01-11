Сенатор Цеков потребовал от президента Эстонии следить за языком
- РИА Новости
Он назвал заявления главы Эстонии об ударах по России никчёмными и ничтожными, передаёт РИА Новости.
«Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нём вообще что знает, вот моська и лает», — добавил Цеков.
По его мнению, президент может «договориться до того, что втянет НАТО в войну с Россией» и будут наноситься удары по территории Эстонии.
Ранее Карис призвал разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада.