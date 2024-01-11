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Bloomberg: США хотят от Украины более чёткого плана военных действий

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе планирует поставить перед Владимиром Зеленским вопрос о более чётком плане боевых действий.
Bloomberg: США хотят от Украины более чёткого плана военных действий
  • РИА Новости

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские власти продолжат настаивать на этом в ближайшие недели.

«Нам нужно знать, какой у них план, и я уверен, что именно этого добивается и администрация. Они не могут чётко объяснить, как выглядит победа»,— заявил сенатор Джони Эрнст.

Ранее обозреватель The Washington Post Макс Бут выразил мнение, что прекращение американской помощи станет катастрофой для Киева.

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