Bloomberg: США хотят от Украины более чёткого плана военных действий

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе планирует поставить перед Владимиром Зеленским вопрос о более чётком плане боевых действий.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские власти продолжат настаивать на этом в ближайшие недели.

«Нам нужно знать, какой у них план, и я уверен, что именно этого добивается и администрация. Они не могут чётко объяснить, как выглядит победа»,— заявил сенатор Джони Эрнст.

Ранее обозреватель The Washington Post Макс Бут выразил мнение, что прекращение американской помощи станет катастрофой для Киева.