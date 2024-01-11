Bloomberg: США хотят от Украины более чёткого плана военных действий
- РИА Новости
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что американские власти продолжат настаивать на этом в ближайшие недели.
«Нам нужно знать, какой у них план, и я уверен, что именно этого добивается и администрация. Они не могут чётко объяснить, как выглядит победа»,— заявил сенатор Джони Эрнст.
Ранее обозреватель The Washington Post Макс Бут выразил мнение, что прекращение американской помощи станет катастрофой для Киева.