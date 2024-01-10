WP: прекращение американской помощи станет катастрофой для Киева
По его словам, американские деньги для Украины «закончились».
«Если конгресс не предпримет никаких действий, Украина... столкнётся с ужасающими последствиями», — сказал журналист.
Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер сообщил о заканчивающихся у киевских властей боеприпасах.
Также американский предприниматель Илон Маск заявил, что из-за трат на украинский конфликт молодёжь США приносится в жертву.