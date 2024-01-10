Обозреватель The Washington Post Макс Бут выразил мнение, что неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для Киева.

По его словам, американские деньги для Украины «закончились».

«Если конгресс не предпримет никаких действий, Украина... столкнётся с ужасающими последствиями», — сказал журналист.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер сообщил о заканчивающихся у киевских властей боеприпасах.

Также американский предприниматель Илон Маск заявил, что из-за трат на украинский конфликт молодёжь США приносится в жертву.