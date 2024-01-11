Конгрессвумен США Джаяпал оговорилась и заявила о вызванной Трампом эрекции

Член палаты представителей США Прамила Джаяпал оговорилась и сказала, что бывший президент Дональд Трамп «вызвал эрекцию».

Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Если мы хотим поговорить о вопиющих случаях... давайте поговорим о том, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», — заявила она.

Джаяпал имела в виду вызванный Трампом бунт.

Ранее президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика.

Также во время выступления в Вашингтоне Байден повторил ложный рассказ о своих поездках с Си Цзиньпином.