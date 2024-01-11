Конгрессвумен США Джаяпал оговорилась и заявила о вызванной Трампом эрекции
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Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Если мы хотим поговорить о вопиющих случаях... давайте поговорим о том, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», — заявила она.
Джаяпал имела в виду вызванный Трампом бунт.
Ранее президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика.
Также во время выступления в Вашингтоне Байден повторил ложный рассказ о своих поездках с Си Цзиньпином.