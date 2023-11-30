Байден оговорился, назвав лидера Китая именем другого китайского политика

Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика.

Об этом информирует РИА Новости.

«Дело вот в чём. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!» — сказал Байден.

По данным агентства, данную историю Байден рассказывал неоднократно, однако ранее его собеседником в ней всегда был лидер КНР Си Цзиньпин.

Ранее Байден перед аудиторией произнёс вслух инструкции по своему поведению на сцене.

Также во время выступления в Вашингтоне Байден повторил ложный рассказ о своих поездках с Си Цзиньпином.