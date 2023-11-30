Байден оговорился, назвав лидера Китая именем другого китайского политика
Об этом информирует РИА Новости.
«Дело вот в чём. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!» — сказал Байден.
По данным агентства, данную историю Байден рассказывал неоднократно, однако ранее его собеседником в ней всегда был лидер КНР Си Цзиньпин.
Ранее Байден перед аудиторией произнёс вслух инструкции по своему поведению на сцене.
Также во время выступления в Вашингтоне Байден повторил ложный рассказ о своих поездках с Си Цзиньпином.