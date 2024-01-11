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В ВМС Британии заявили о вооружённом нападении на судно у берегов Омана

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Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что неизвестные вооружённые лица проникли на судно у оманского порта Сохар.
В ВМС Британии заявили о вооружённом нападении на судно у берегов Омана
  • Gettyimages.ru

Как указывает РИА Новости со ссылкой на заявление, проникновение произошло в 06:30 мск.

По имеющимся данным, представитель службы безопасности компании во время телефонного разговора услышал, помимо капитана судна, голоса неизвестных в рубке. С этого момента контакт с судном установить не удаётся. 

Вместе с этим позднее стало известно, что на борт соответствующего судна проникли от четырёх до пяти вооружённых лиц в масках и чёрной военной форме.

Ранее UKMTO заявил в своих социальных сетях о происшествии в Оманском заливе Аравийского моря.

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