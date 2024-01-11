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Onet: Дуда пожалуется ЕС и США на арест бывших министров

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Польский лидер Анджей Дуда пожалуется ЕС и США на арест бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, которые также являются депутатами, и откажется подписывать законы.
Onet: Дуда пожалуется ЕС и США на арест бывших министров
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет портал Onet.

«В список адресатов могут входить среди прочего: президент США Джо Байден, лидеры стран Евросоюза, Еврокомиссия, Европарламент, ООН и даже Венецианская комиссия», — отмечается в материале.

Также отмечается, что в случае принятия новых законов Дуда будет «использовать тотальное препятствование». 

«Никакого нового документа глава государства подписывать не будет. По крайней мере, таков нынешний план, который предполагает поставить под сомнение легальность парламента из-за отсутствия двух депутатов в сейме. По мнению адвокатов президента, принятые парламентом законы в нынешней ситуации будут просто недействительны», — добавляет портал.

Ранее сообщалось, что Вонсика и Каминьского задержали по обвинению в превышении полномочий.

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