Пентагон: министр обороны США Остин продолжает работать удалённо из госпиталя

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, у которого диагностировали рак простаты, продолжает работать удалённо из госпиталя.

Об этом говорится в распространённом заявлении представителя Пентагона Пэта Райдера.

По его словам, состояние Остина оценивается как хорошее.

Райдер добавил, что Остин остаётся на связи со старшими сотрудниками Пентагона, имеет доступ к защищённой связи, заслушивает доклады.

Также утверждается, что он следит за текущими операциями американского оборонного ведомства по всему миру.

Ранее член палаты представителей США Крис Делузио призвал главу Пентагона Ллойда Остина уйти в отставку после скандала с госпитализацией.