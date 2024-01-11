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Демократ Делузио призвал к отставке Остина после скандала с госпитализацией

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Член палаты представителей США Крис Делузио призвал главу Пентагона Ллойда Остина уйти в отставку после скандала с госпитализацией.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Делузио, он, как член палаты представителей по вооружённым силам, имеет «священный долг» по надзору за деятельностью Пентагона.

«Сегодня этот долг требует от меня призвать министра Остина уйти в отставку», — сказал он.

Ранее стало известно, что Остин лечится от рака простаты, у него возникли осложнения.

Позже выяснилось, что Остин временно передавал свои полномочия заместителю перед операцией.

Также сообщалось, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что никто в Белом доме до 9 января не был проинформирован о том, что у Остина в декабре был диагностирован рак.

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