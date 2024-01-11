Посол России: власти Эквадора контролируют ситуацию в Кито

Власти Эквадора полностью контролируют ситуацию в столице республики Кито на фоне вспышки насилия, заявил посол России в стране Владимир Спринчан.

Вместе с этим он отметил, что на несколько дней в режиме ЧС переведены на удалённый формат обучения учащиеся всех образовательных учреждений и сотрудники государственных учреждений.

«Но это не означает большой опасности — просто во избежание взятия в заложники, ненужных жертв среди гражданского населения», — пояснил дипломат «Известиям».

Ранее жительница столицы Эквадора Елена рассказала RT о мародёрах в городе.

На пешеходном мосту в столице Эквадора Кито неизвестные подорвали взрывное устройство.