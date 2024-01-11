Посол России: власти Эквадора контролируют ситуацию в Кито
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Вместе с этим он отметил, что на несколько дней в режиме ЧС переведены на удалённый формат обучения учащиеся всех образовательных учреждений и сотрудники государственных учреждений.
«Но это не означает большой опасности — просто во избежание взятия в заложники, ненужных жертв среди гражданского населения», — пояснил дипломат «Известиям».
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