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Жительница столицы Эквадора рассказала RT о мародёрах в городе

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Жительница Кито Елена заявила RT, что в центре столицы Эквадора появились мародёры.
Жительница столицы Эквадора рассказала RT о мародёрах в городе
  • Gettyimages.ru

«Взрывают машины, появились мародёры, никто не выходит ночью на улицу, всё позакрывалось», — отметила она.

Отмечается, что в столице Эквадора, по предварительным данным, на четыре дня закрыли школы и детские сады. Также не работают магазины.

Другой собеседник RT, Алексей, подтвердил, что со вчерашнего обеда не работают супермаркеты. Сам он продуктами не запасался, так как пока не ясно, как будут развиваться события дальше — «надо будет сидеть дома или всё закончится».

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна находится в состоянии «внутреннего вооружённого конфликта» после бунтов в тюрьмах и захватов заложников.

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