Сенатор США Шумер допустил драматический перелом на Украине в пользу России
- AP
Такое мнение выразил сенатор Чак Шумер, пишет РИА Новости.
По его словам, если сенат не одобрит дополнительную помощь Украине, конфликт, «который уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу».
Ранее Шумер заявил о заканчивающихся у киевских властей боеприпасах.
Газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.