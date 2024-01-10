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Сенатор США Шумер допустил драматический перелом на Украине в пользу России

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При отсутствии помощи со стороны США в ситуации на Украине в течение месяца произойдёт «драматический перелом» в пользу России.
Сенатор США Шумер допустил драматический перелом на Украине в пользу России
  • AP

Такое мнение выразил сенатор Чак Шумер, пишет РИА Новости.

По его словам, если сенат не одобрит дополнительную помощь Украине, конфликт, «который уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу».

Ранее Шумер заявил о заканчивающихся у киевских властей боеприпасах.

Газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.

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