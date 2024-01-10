Алиев заявил, что во время боёв в Карабахе чаще общался с Эрдоганом и Путиным
- РИА Новости
По словам Алиева, он в редких случаях беспокоит главу какого-либо государства телефонными звонками, поскольку понимает, что его коллеги — очень занятые люди.
«Конечно, во время второй карабахской войны я больше всего говорил по телефону с президентом Турции и президентом России», — цитирует Алиева ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил Алиева с днём рождения. Президенту Азербайджана 24 декабря исполнилось 62 года.