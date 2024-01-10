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Алиев заявил, что во время боёв в Карабахе чаще общался с Эрдоганом и Путиным

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время конфликта в Карабахе осенью 2020 года чаще всего созванивался со своими коллегами из Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Об этом заявил сам глава республики.
Алиев заявил, что во время боёв в Карабахе чаще общался с Эрдоганом и Путиным
  • РИА Новости

По словам Алиева, он в редких случаях беспокоит главу какого-либо государства телефонными звонками, поскольку понимает, что его коллеги — очень занятые люди.

«Конечно, во время второй карабахской войны я больше всего говорил по телефону с президентом Турции и президентом России», — цитирует Алиева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Алиева с днём рождения. Президенту Азербайджана 24 декабря исполнилось 62 года.

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