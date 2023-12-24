Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днём рождения
- globallookpress.com
Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Путин отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добивается больших успехов в экономической и социальной областях, а также играет важную роль в региональных и международных делах.
По словам российского лидера, трудно переоценить личный вклад Алиева в упрочение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.
«Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы», — подчеркнул Путин.
13 октября Путин рассказал, что в свой день рождения пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.