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Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днём рождения

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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения.
Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днём рождения
  • globallookpress.com

Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Путин отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добивается больших успехов в экономической и социальной областях, а также играет важную роль в региональных и международных делах.

По словам российского лидера, трудно переоценить личный вклад Алиева в упрочение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

«Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы», — подчеркнул Путин.

13 октября Путин рассказал, что в свой день рождения пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.

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