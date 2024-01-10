Шор: запретом оппозиционных каналов власти Молдавии уничтожают свободу слова

Молдавский политик Илан Шор заявил, что закрытие властями ряда оппозиционных телеканалов ведёт к уничтожению свободы слова.

По его словам, жители республики не нуждаются в «дезинфекции» от правды.

«Закрывать каналы — это не лечение, это уничтожение свободы слова», — написал Шор в Telegram, комментируя решение властей закрыть 12 оппозиционных телеканалов.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ситуация с ограничением вещания российских СМИ в ЕС служит проявлением тоталитарных тенденций.

В октябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает враждебным шагом блокировку 22 русскоязычных новостных порталов в Молдавии, которые, по мнению властей в Кишинёве, «используются в информационной войне против Республики Молдова».