Шор: запретом оппозиционных каналов власти Молдавии уничтожают свободу слова
- РИА Новости
По его словам, жители республики не нуждаются в «дезинфекции» от правды.
«Закрывать каналы — это не лечение, это уничтожение свободы слова», — написал Шор в Telegram, комментируя решение властей закрыть 12 оппозиционных телеканалов.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ситуация с ограничением вещания российских СМИ в ЕС служит проявлением тоталитарных тенденций.
В октябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает враждебным шагом блокировку 22 русскоязычных новостных порталов в Молдавии, которые, по мнению властей в Кишинёве, «используются в информационной войне против Республики Молдова».