Сотрудники Красного Полумесяца погибли в Газе при обстреле израильскими военными
- AP
Об этом говорится в заявлении организации в соцсети Х.
«Четыре работника скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца погибли при обстреле оккупантами (израильскими войсками. — RT) машины скорой помощи на дороге Салах ад-Дина... в центральной части сектора Газа», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа.