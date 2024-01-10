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Сотрудники Красного Полумесяца погибли в Газе при обстреле израильскими военными

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Четыре сотрудника палестинского общества Красного Полумесяца погибли в результате обстрела машины скорой помощи израильской армией в секторе Газа.
Сотрудники Красного Полумесяца погибли в Газе при обстреле израильскими военными
  • AP

Об этом говорится в заявлении организации в соцсети Х.

«Четыре работника скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца погибли при обстреле оккупантами (израильскими войсками. — RT) машины скорой помощи на дороге Салах ад-Дина... в центральной части сектора Газа», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа.

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