Сотрудники Красного Полумесяца погибли в Газе при обстреле израильскими военными

Четыре сотрудника палестинского общества Красного Полумесяца погибли в результате обстрела машины скорой помощи израильской армией в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении организации в соцсети Х.

«Четыре работника скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца погибли при обстреле оккупантами (израильскими войсками. — RT) машины скорой помощи на дороге Салах ад-Дина... в центральной части сектора Газа», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа.