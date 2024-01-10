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В Италии одобрили резолюцию о продлении военной помощи Украине

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Предложенная правящим большинством резолюция о продлении оказания помощи Украине, включая военную, встретила поддержку в нижней палате итальянского парламента. Об этом сообщает ANSA.
В Италии одобрили резолюцию о продлении военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru

По данным агентства, за принятие резолюции высказались 195 депутатов, против — 50 парламентариев. Ещё 55 депутатов воздержались.

В резолюции предлагается продолжить поддерживать Украину в рамках НАТО, ЕС и других международных форумов, в которых состоит Италия, в том числе посредством передачи ей военной техники, а также материалов и оборудования.

Ранее издание The Telegraph сообщило о недовольстве канцлера Германии Олафа Шольца ослаблением поддержки Украины со стороны Евросоюза.

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