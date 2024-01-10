МО Британии: Лондон направит в Индийский океан группу быстрого реагирования ВМС
- AFP
Помимо этого, в 2025 году Британия также намерена направить в Индийский океан авианосную группу ВМС для совместного обучения. Обе группы посетят индийские войска и будут действовать с ними сообща.
«Развёртывание самых передовых военно-морских сил Великобритании станет решающим шагом в укреплении связей Великобритании и Индии в сфере безопасности», — говорится в заявлении министерства.
Ранее в Минобороны Британии заявили об отправке в Красное море фрегата Richmond, который должен помочь в обеспечении свободы судоходства в регионе.