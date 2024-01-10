МО Британии: Лондон направит в Индийский океан группу быстрого реагирования ВМС

Власти Великобритании в 2024 году направят в Индийский океан группу быстрого реагирования военно-морских сил. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны Соединённого Королевства.

Помимо этого, в 2025 году Британия также намерена направить в Индийский океан авианосную группу ВМС для совместного обучения. Обе группы посетят индийские войска и будут действовать с ними сообща.

«Развёртывание самых передовых военно-морских сил Великобритании станет решающим шагом в укреплении связей Великобритании и Индии в сфере безопасности», — говорится в заявлении министерства.

Ранее в Минобороны Британии заявили об отправке в Красное море фрегата Richmond, который должен помочь в обеспечении свободы судоходства в регионе.