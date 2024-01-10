Вандалы в Варне сорвали с постамента бюст русского дипломата графа Игнатьева
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Об этом информирует Болгарское национальное телевидение (БНТ).
По данным телеканала, об инциденте с памятником сообщил в городскую мэрию местный житель.
На место инцидента выехали директор городского управления культуры и духовного развития Антония Йовчева и начальник полиции города Георгий Ковачев. Они обнаружили, что в основании бюста неизвестные погнули металлические пластины, а края оторвали.
Ранее стало известно, что власти Болгарии начали демонтаж памятника советской армии, расположенного в самом центре Софии.