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Вандалы в Варне сорвали с постамента бюст русского дипломата графа Игнатьева

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В болгарской Варне вандалы сорвали с постамента бюст графа Николая Игнатьева, который был установлен в городе в начале ХХ века.
Вандалы в Варне сорвали с постамента бюст русского дипломата графа Игнатьева
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По данным телеканала, об инциденте с памятником сообщил в городскую мэрию местный житель.

На место инцидента выехали директор городского управления культуры и духовного развития Антония Йовчева и начальник полиции города Георгий Ковачев. Они обнаружили, что в основании бюста неизвестные погнули металлические пластины, а края оторвали.

Ранее стало известно, что власти Болгарии начали демонтаж памятника советской армии, расположенного в самом центре Софии.

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