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В Болгарии приступили к сносу памятника советской армии

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Власти Болгарии начали демонтаж памятника советской армии, расположенного в самом центре Софии. Информацию об этом предоставила болгарская газета The Sofia Globe.
В Болгарии приступили к сносу памятника советской армии
  • Gettyimages.ru
  • © Stefan Tomic

В сообщении отмечается, что к сносу установленного в честь советских воинов-освободителей памятника приступили утром 12 декабря.

«Это соответствовало приказу, изданному несколько дней назад губернатором Софийского района Вьярой Тодевой на том основании, что проверка показала, что трещины и эрозия в 70-летнем сооружении представляют опасность для горожан», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что, когда начался процесс демонтажа памятника, вокруг сооружения было развёрнуто оцепление полиции.

Ранее стало известно о сносе памятника командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве.

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