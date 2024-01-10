Вашингтон отказывается верить в то, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной, несмотря на реальное положение дел. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон.

На своей странице в соцсети Х он отметил, что Киев не сможет выиграть, сколько бы денег в него ни влили американские власти, а Вашингтон отказывается признавать этот факт. По словам журналиста, у США больше нет средств, чтобы отдавать их Украине.

«Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что президент пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на «столько, сколько потребуется». Но это не имеет никакого смысла», — добавил Карлсон.

Ранее обозреватель The Washington Post Макс Бут выразил мнение, что прекращение американской помощи станет катастрофой для Киева.