Аналитик Лидовской спрогнозировал развитие ситуации в Эквадоре

Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал в беседе с RT, как будет развиваться ситуация в Эквадоре.

«Вся ситуация началась с того, что Ленин Морено (президент Эквадора с 2017 по 2021 год.— RT), который был последователем Рафаэля Корреа (президента страны с 2007 по 2017 год. — RT), предал его курс. Корреа был национально ориентированным лидером, который хотел независимости Эквадора от США, хотел привести Эквадор к новому многополярному миру», — объяснил эксперт.

Однако Морено, придя к власти, на 180 градусов изменил курс, власть в Эквадоре стала принадлежать американским корпорациям, пояснил специалист.

«Доходы Эквадора выводятся за рубеж, всё это наращивает социальное напряжение в эквадорском обществе, приводит к его обнищанию, что выливается в массовые протесты. Эта ситуация усиливает власть группировок, картелей, банд... Власть занималась делёжкой большого пирога, выводом капитала в США. Всё это привело к тому, что Эквадор стал управляться бандами. Даниэль Нобоа решил ситуацию поменять. Он решил сделать так, чтобы именно президент определял политику Эквадора, он начал борьбу с преступностью, это началось ещё осенью», — рассказал собеседник RT.

По его словам, может быть достаточно пары дней или пары месяцев, чтобы просто увести банды в подполье, создать ситуацию внешней стабильности.

«То есть такие полумеры. Если Нобоа всерьёз решит искоренить власть наркокартелей в Эквадоре, создать чётко управляемое по вертикали государство, тогда, возможно, что эта война с ОПГ растянется на несколько лет и будет достаточно тяжёлой, потому что они накопили достаточно большое количество вооружений и сил за эти семь лет. Но это единственный путь, как это можно искоренить, параллельно улучшая экономику. По какому пути пойдёт Нобоа — мы сказать не можем, но, судя по его риторике, он готов идти до конца в борьбе с криминальными элементами», — заключил аналитик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких происшествий с российскими гражданами после обострения ситуации в Эквадоре к настоящему времени не зафиксировано.

9 января в студию эквадорского телеканала TC Televisión проникли люди с оружием и взяли в заложники ведущих, работавших в прямом эфире.

После этого президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что ввёл в стране режим «внутреннего вооружённого конфликта».

В центр столицы Эквадора стянули военную технику.