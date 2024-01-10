МИД: происшествий с россиянами в Эквадоре на данный момент не зафиксировано

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких происшествий с российскими гражданами после обострения ситуации в Эквадоре к настоящему времени не зафиксировано.

Об этом дипломат рассказала в эфире Радио Sputnik.

«На данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в студию эквадорского телеканала TC Televisión проникли люди с оружием и взяли в заложники ведущих, работавших в прямом эфире.

После этого президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что ввёл в стране режим «внутреннего вооружённого конфликта».

В центр столицы Эквадора стянули военную технику.

Также стало известно, что восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле.