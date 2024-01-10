МИД: происшествий с россиянами в Эквадоре на данный момент не зафиксировано
- AP
- © Dolores Ochoa
Об этом дипломат рассказала в эфире Радио Sputnik.
«На данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками», — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что в студию эквадорского телеканала TC Televisión проникли люди с оружием и взяли в заложники ведущих, работавших в прямом эфире.
После этого президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что ввёл в стране режим «внутреннего вооружённого конфликта».
В центр столицы Эквадора стянули военную технику.
Также стало известно, что восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле.