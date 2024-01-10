Глава Boeing Кэлхун призвал признать ошибку с самолётами 737 MAX
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Слова Кэлхуна приводит газета The Wall Street Journal.
«Мы собираемся выработать подход к этому, прежде всего надо признать нашу ошибку», — сказал он.
В ходе своего выступления перед сотрудниками компании Кэлхун пообещал довести уровень прозрачности при выявлении деталей случившегося до 100%.
Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.
Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.
Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.
После этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9.
Европейское агентство безопасности полётов (EASA) приняло такое же решение о приостановке эксплуатации таких самолётов.
Boeing приостановил использование самолётов модели 737 MAX на два года после авиакатастроф в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.