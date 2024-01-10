Глава Boeing Кэлхун призвал признать ошибку с самолётами 737 MAX

Генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун призвал признать ошибку, которая стала причиной приостановки эксплуатации более 170 самолётов Boeing 737 MAX.

Слова Кэлхуна приводит газета The Wall Street Journal.

«Мы собираемся выработать подход к этому, прежде всего надо признать нашу ошибку», — сказал он.

В ходе своего выступления перед сотрудниками компании Кэлхун пообещал довести уровень прозрачности при выявлении деталей случившегося до 100%.

Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9.

Европейское агентство безопасности полётов (EASA) приняло такое же решение о приостановке эксплуатации таких самолётов.

Boeing приостановил использование самолётов модели 737 MAX на два года после авиакатастроф в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.