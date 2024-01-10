Политолог Шаповалов назвал причины конфликта в Эквадоре

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT рассказал о причинах вооружённого конфликта в Эквадоре.

По словам политолога, данный конфликт — противостояние вооружённых бандформирований и сил правопорядка.

Шаповалов считает, что политической подоплёки напрямую в этом нет.

«Конфликт является проявлением слабости государства... Такая ситуация характерна не только для Эквадора. Она характерна для целого ряда других стран мира, стран Латинской Америки, в которых, к сожалению, неэффективно функционирует государственная власть», — считает он.

Аналитик уверен, что важной составляющей конфликта является то, что в ноябре прошлого года в Эквадоре выбрали самого молодого президента в истории страны — Даниэля Нобоа.

«Нобоа провозгласил усиление контроля государства над сферами правопорядка. Соответственно, получил данный конфликт. Ещё важно учитывать саму личность президента. Он неоднозначный политик, вызывающий волну критики как внутри Эквадора, так и за его пределами. Его взгляды, однозначная поддержка Израиля, Украины в конфликтах, поддержка ЛГБТ* вызывает вопросы в том числе и у его коллег в других латиноамериканских странах. Мы видим, что победа Нобоа на выборах вызвала кризис, вскрыла проблемы, которые существуют в стране и продемонстрировала слабость власти», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна находится в состоянии «внутреннего вооружённого конфликта» после бунтов в тюрьмах и захватов заложников.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.