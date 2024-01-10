RFM: 300 человек протестуют в Польше после задержания экс-главы МВД Каминьского
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Об этом говорится в публикации радиостанции RFM.
«Около 300 человек вышли на протест перед президентским дворцом после задержания Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика», — сказано в сообщении.
По данным издания, многие из участников демонстрации держали флаги страны и скандировали «Это Польша». Отмечается, что, по словам митингующих, они не ожидали задержания политиков, а многие высказывались за их освобождение.
Ранее сообщалось, что Вонсика и Каминьского задержали по обвинению в превышении полномочий.