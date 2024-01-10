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Журналист Серант: очереди машин на польско-украинской границе останутся надолго

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Журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV заявил, что огромные колонны машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов перевозчиков.

По его словам, как польская, так и украинская сторона оказались совершенно не готовы к такому развитию событий.

Кроме того, журналист отметил, что уровень безопасности людей в очередях не соответствует тому, что ожидает увидеть человек XXI века.

«Люди умирают, люди ранены, умирают в очередях — это реально мы живём в XXI веке?» — сказал Серант.

Ранее польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной.

Также депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко призвал Владимира Зеленского решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы.

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