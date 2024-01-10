Журналист Серант: очереди машин на польско-украинской границе останутся надолго
По его словам, как польская, так и украинская сторона оказались совершенно не готовы к такому развитию событий.
Кроме того, журналист отметил, что уровень безопасности людей в очередях не соответствует тому, что ожидает увидеть человек XXI века.
«Люди умирают, люди ранены, умирают в очередях — это реально мы живём в XXI веке?» — сказал Серант.
Ранее польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной.
Также депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко призвал Владимира Зеленского решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы.