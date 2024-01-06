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Польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной

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Польские фермеры, которые заблокировали границу с Украиной в пункте пропуска Медыка, приостановили акцию.

Об этом сообщила подкарпатская воевода Тереса Кубас-Хул.

Отмечается, что днём 6 января в городе Жешуве прошла встреча, на которой присутствовали представители организации фермеров «Обманутая деревня», министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский, а также Кубас-Хул.

«Сегодня было заключено соглашение о приостановке акции протеста фермеров на польско-украинской границе в Медыке», — цитирует воеводу РИА Новости.

Она уточнила, что соглашение подразумевает, что министр Секерский вводит субсидию на выращивание кукурузы, увеличивает объём кредитования сельхозпроизводителей, а также сохраняет размер сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

4 января польские фермеры заблокировали движение фур на границе с Украиной через пункт пропуска «Медыка — Шегини».

Фермеры уточняли, что будут пропускать три грузовика в час. Протесты должны были продолжаться до 3 февраля или до выполнения их требований к правительству Польши.

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